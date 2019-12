Calciomercato Juventus | salta il trasferimento di Mandzukic in Qatar?

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Frenata nella trattativa per l’approdo indi? Le ultime sulla trattativa per l’attaccante della-Al Duhail: trattativa sfumata per il passaggio dell’attaccante della? Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, a dispetto dell’iniziale ottimismo, ci sarebbe stata una brusca frenata che avrebbe portato al congelamento dei negoziati. Iioti non avrebbero trovato l’intesa economica né con i bianconeri né con lo stessosulla valutazione del cartellino del croato e sul contratto da offrire alla punta. Leggi su Calcionews24.com

