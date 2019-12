(Di lunedì 23 dicembre 2019) È ufficiale: l’Africa occidentale diràalCFA, la moneta “coloniale” francese che tante soddisfazioni ci ha dato in questi ultimi mesi dopo che esperti di politiche monetarie del calibro di Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Giorgia Meloni ci hanno spiegato che era la ragione per cui l’Italia si sta “riempiendo” di immigrati. Ad ufficializare la riforma annunciata a luglio scorso è stato il Presidente della Costa d’Avorio Alassane Ouattara nel corso di una conferenza stampa durante la visita di quattro giorni del Presidente francese Emmanuel Macron. Gli stati africani che diconoalCFA La nuova moneta unica dell’Africa occidentale si chiamerà ECO e oltre al cambio di nome i capi di Stato dell’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) hanno deciso di eliminare l’obbligo di depositare il ...

Leggi la notizia su nextquotidiano

sole24ore : #Africa, addio al franco #CFA: la nuova moneta si chiamerà #ECO - Agenzia_Ansa : Ecco i fatti del #2019 tra la forza di Greta e i tweet di Trump. E poi ancora Conte2 e le sardine. Si punta a Marte… - neXtquotidiano : Addio al Franco CFA (e ai complotti sovranisti sull'invasione dei migranti?) -