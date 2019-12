15enne scomparso da 2 anni ritrovato nell’armadio di un sospetto pedofilo

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Una storia agghiacciante che viene dalla Germania dove un ragazzo di appena 15è stato, per caso,di un uomo sospettato di pedopornografia. Il ragazzino erada più di 2a 2dalla scomparsa Più di 2senza che di lui si sapesse niente, poi la svolta, per caso. È la Cnn a raccontare la storia di un ragazzovenerdì dalla polizia di Recklinghausen, nella Renania settentrionale-Vestfalia, in Germania. Gli agenti stavano effettuando una perquisizione nella casa di un uomo di 44sospettato di traffico di materiale pedopornografico. A quel punto, la sorpresa: in un armadio della casa è stato trovato un ragazzino. Il racconto della polizia “Gli agenti hanno scoperto un ragazzo chiuso dentro l’armadio. Una rapida indagine ci ha permesso di accertare che si tratta di un ragazzo di 15da ...

