Scacchi | Alexander Grischuk e Ian Nepomniachtchi si qualificano per il Torneo dei

(Di domenica 22 dicembre 2019) La Russia cala due assi per ildei Candidati 2020 di Ekaterinburg (15 marzo-5 aprile 2020).e Ian, infatti, arrivano primo e secondo al Grand Prix FIDE, manifestazione che si snoda lungo quattro tornei nel corso dell’anno a Mosca, Riga, Amburgo e Gerusalemme, conquistando l’ambito pass per ila otto giocatori che determinerà lo sfidante del norvegese Magnus Carlsen nella seconda metà del 2020 in luogo ancora da stabilirsi. Il format del Grand Prix prevede che ogni giocatore tra i partecipanti sia protagonista di tre prove su quattro, e dunque che almeno una ne salti. Si gioca secondo un format a eliminazione diretta dagli ottavi alla finale con minimatch di due partite più spareggi eventuali. Il sistema di punteggio in classifica è il seguente: 8 punti al vincitore, 5 al finalista, 3 ai semifinalisti e 1 agli approdati ai ...

