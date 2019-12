Sanremo 2020 | svelati i prezzi dei biglietti | scoppia la polemica

(Di domenica 22 dicembre 2019) I costi in termini diper quanto riguarda il Festival non si sono mai veramente spostati nel corso degli anni, ma come ogni appuntamento con la kermesse ligure, anchesembra destinato a far discutere in termini di spese per il pubblico. Nella giornata del 21 dicembre, gli organizzatori della manifestazione hanno infatti reso ufficialmente note le varie modalità d’acquisto dei; abbonamenti per l’intera durata come per le singole serate, con minime variazioni per il tipo di platea e posizionamento. Cifre non esattamente abbordabili. Abbonamenti per le cinque serate oltre i mille euro: proteste degli spettatori per imessi in vendita dall’Ariston permetterà dunque a disposizione del pubblico un relativamente limitato numero di ticket; il grosso dell’Ariston sarà occupato da stampa e addetti ai ...

Leggi la notizia su velvetgossip

trash_italiano : Tiziano Ferro, confermata la presenza a Sanremo per tutte le serate - rtl1025 : ?? #Sanremo2020, #TizianoFerro ci sarà tutte le sere ?? @TizianoFerro - IlContiAndrea : #TizianoFerro presente in tutte e cinque le serate del Festival di #Sanremo2020. Ma non sarà una co-conduzione. Ecc… -