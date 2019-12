Falciate mentre attraversavano la strada: tragedia nel cuore di Roma (Di domenica 22 dicembre 2019) tragedia a Roma. Due ragazze sono state travolte e uccise da un’auto mentre attraversavano corso Francia, strada a scorrimento veloce nella zona di Roma Nord. Stavano probabilmente andando a raggiungere degli amici a Ponte Milvio, uno dei quartieri della movida più frequentati al sabato sera. Pioveva a dirotto e probabilmente le auto che correvano verso il centro della città non le hanno viste attraversare. Ma si cerca ancora di capire la dinamica dell’incidente. La tragedia è avvenuta poco dopo la mezzanotte e i corpi delle due giovani sono rimasti a lungo stesi sull’asfalto, con i ragazzi intorno disperati. Sul posto sono accorse immediatamente due ambulanze, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso delle due ragazze. La polizia stradale ha proceduto con i rilievi del caso. Non è ancora chiaro se l’investitore si sia fermato a prestare soccorso oppure se si sia dato ...

