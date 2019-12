Dominio e gestione | è un Benevento mai visto prima

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Quegli otto minuti di recupero rappresentano una sintesi efficace. Ilin surplace, il Frosinone a rincorrere affannosamente la palla senza alcuna fortuna. Ladel finale di gara, accorta e arricchita da diversi tocchi di classe, ha issato ulteriormente la Strega sul trono del campionato. Unpadrone nell’atteggiamento e nello spirito, oltre che nella tecnica e nella tattica. Un centrocampo senza rivali, una difesa che non incassa gol da 512 minuti (recupero escluso, l’ultimo a punirla fu Calò, nel derby di Castellammare), un attacco che pur non segnando a raffica aiuta lo sviluppo della manovra offensiva. Gli aggettivi sono terminati da un po’, ma parlano i numeri di una ‘febbre’ che ha toccato proprio ieri i 40 gradi. Tanti sono i punti conquistati in diciassette gare, per una media ...

