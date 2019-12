Taranto onora Nadia Toffa, inaugurato il reparto dell’ospedale dedicato alla conduttrice (Di sabato 21 dicembre 2019) La famiglia di Nadia Toffa era lì, presente a Taranto, all’inaugurazione del nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale “SS. Annunziata” intitolato alla conduttrice. La cerimonia, avvenuta ieri venerdì 20 dicembre 2019, ha rinnovato il legame della bresciana con la città. Già cittadina onoraria, Nadia ha sempre manifestato un forte sentimento per il capoluogo di provincia pugliese, teatro di numerosi servizi particolarmente a cuore all’inviata de Le Iene. Il reparto, decorato dall’artista italiano Silvio Irilli, responsabile del progetto “Ospedali Dipinti”, è stato inaugurato alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del direttore generale dell’Asl Stefano Rossi e – come anticipato – della famiglia di Nadia. Taranto, reparto ospedale intitolato a Nadia Toffa: le opere di Silvio Irilli per rendere gli ambienti più accoglienti L’idea di far ...

Leggi la notizia su urbanpost

Taranto onora Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Taranto onora