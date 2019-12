Shenmue 3: un'esperienza classica reinterpretata sulla base di una tecnologia moderna - analisi tecnica (Di sabato 21 dicembre 2019) Digital Foundry ha parlato più volte di 'porting impossibili' in passato. Giochi come Doom 2016 e The Witcher 3 su Switch sembrano eliminare completamente le limitazioni tecnologiche imposte dall'hardware e propongono l'essenza originale di quelle esperienze ad un nuovo pubblico. Per Shenmue 3, invece, va fatto un discorso molto differente ma ugualmente sorprendente. Stiamo parlando, infatti, di un sequel impossibile, di un gioco che non dovrebbe nemmeno esistere per una serie di ragioni. Eppure, per qualche oscuro motivo, eccolo qui.È un miracolo che nel 2019 possiamo giocare ad un sequel moderno di un titolo uscito oltre 18 anni fa che, almeno dal punto di vista finanziario, è stato un enorme flop. La sua stessa esistenza è qualcosa che ci scioglie il cuore, qualcosa che va protetta ad ogni costo. Fondamentalmente, però, si tratta di un buon seguito? Beh, dal nostro punto di vista i ...

Leggi la notizia su eurogamer

Shenmue esperienza Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Shenmue esperienza