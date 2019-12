Pericolo inondazione in Friuli, con l’auto su una strada vietata: muore risucchiato dall’acqua (Di sabato 21 dicembre 2019) Il maltempo ha fatto la sua prima vittima: si tratta di un uomo, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, che è stato travolto e risucchiato dalle acque del fiume Meduna tra i comuni di Zoppola e Cordenons nel Friuli Occidentale, mentre con la sua auto cercava di attraversare il guado di Murlis. Ancora in corso le operazioni di soccorso e recupero del corpo.

