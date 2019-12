Mjolnir 2019: Diario dalla Nato Readness Initiative (Di sabato 21 dicembre 2019) L’Aquila, 12 dicembre. “A differenza di altre esercitazioni, qui si simula uno scenario di guerra convenzionale: ciò che potrebbe accadere, in ambito Nato, nel caso di un attacco” spiega il Generale di Corpo d’Armata Claudio Berto (Comandante Truppe Alpine) a margine di Mjolnir 2019 – Nato Readiness Initiative, che ha impegNato per 10 giorni oltre 500 militari sulla montagna aquilana. Il nemico non è specificato seppure il “film” parli abbastanza chiaro: impegno su terreni impervi e nevosi, in condizioni climatiche al limite… i confini più settentrionali dell’Alleanza Atlantica, ad esempio. E le operazioni devono essere condotte in tempi molto brevi: “Readiness Initiative significa saper intervenire con ristrettissimi tempi di attivazione, a disposizione dell’Alleanza. Nel nostro caso il tempo stimato è di 20 giorni per prepararci e di 10 per essere pronti in area operativa” ...

