Maltempo Friuli | con l’auto in una strada vietata | muore travolto da un torrente

(Di sabato 21 dicembre 2019) Laera stata chiusa per l’allerta meteo ma, nonostante il divieto, ha deciso comunque di proseguire e di guadare il, finendodalla corrente. E’ morto così un uomo inVenezia Giulia, tra Zoppola e Cordenons, in provincia di Pordenone. Le autorità locali, a causa del, avevano diramato un’allerta arancione, che comporta una serie di prescrizioni compresa la chiusura di alcune strade. Tra queste, quella dove e’ morto l’uomo, tanto che l’accesso era stato chiuso con una sbarra. Secondo una prima ricostruzione, attorno all’1.30 della scorsa notte, l’uomo ha oltrepassato la sbarra che da ieri impedisce l’utilizzo della, convinto di poter raggiungere l’altra sponda nonostante la presenza di una notevole quantità di acqua sulla carreggiata. Quando ha capito di essere rimasto ...

