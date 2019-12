Joshua Jackson | il Pacey di Dawson’s Creek si è sposato

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 21 dicembre 2019)si è: ildi Dawson’smarito di Jodie Turnerha pronunciato il fatidico sì. L’attore, che ha interpretato per anniin Dawson’scontendendosi l’amore di Joey con il protagonista, ha trovato la sua anima gemella e ha deciso di metterle un anello al dito.haJodie Turner – Smith, con la quale era fidanzato da circa un anno ma che ha presentato alle telecamere soltanto lo scorso novembre, sfilando insieme sul red carpet della premiere del film “Queen & Slim”. L’attrice, che recita nel film, per l’occasione sfoggiava un anello di diamanti.e Jodie.Crediti: Getty La conferma ufficiale non è arrivata dalla coppia, ma People garantisce che una fonte vicinissima ai due abbia tolto ogni dubbio a riguardo. Il primo tabloid a riportare la notizia delle nozze è ...

