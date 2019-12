Gattuso in conferenza | “Credo in questi ragazzi | basta allarmismi”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 21 dicembre 2019) L’allenatore del Napoli Rinoinstampa alla vigilia di Sassuolo-Napoli, prima trasferta in azzurro per luitiene alta la concentrazione e dichiara stima verso De Zerbi ma assoluta fiducia nei suoi uomini. Le parole del mister riportate dal sito ufficiale della SSC Napoli: “Sono soddisfatto dimiei primi giorni di allenamento. La squadra si è affidata totalmente a me e al mio staff. Abbiamo lavorato intensamente ed ho visto grande disponibilità da parte di tutti”. “Voglio una squadra che torni a fare ciò che faceva bene in passato. Dobbiamo credere nelle nostre potenzialità anche se mi rendo conto che non vincere da due mesi possa portare condizionamenti e mancanza di fiducia” “In questo momento non voglio allarmismi nè sentir parlare di ultima spiaggia. Guardare la classifica oggi non serve, bisogna pensare alla ...

