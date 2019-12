Classifica Coppa del Mondo snowboardcross femminile 2019-2020 | Michela Moioli in fuga

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 21 dicembre 2019) Seconda tappa per ladeldial: dopo Montafon ci si sposta in Italia, in quel di Cervinia. Ad imporsi oggi è statache, sfruttando l’uscita anticipata di Eva Samkova, riesce a volare in vetta e ad andare inalla graduatoria. Andiamo a scoprire laaggiornata per il massimo circuito internazionale.delITA 1’800.00 2 SAMKOVA Eva CZE 1’360.00 3 TRESPEUCH Chloe FRA 1’160.00 4 BROCKHOFF Belle AUS 1’100.00 5 BELINGHERI Sofia ITA 890.00 6 GULINI Faye 710.00 7 JACOBELLIS Lindsey USA 690.00 8 BRUTTO Raffaella ITA 580.00 9 MOENNE LOCCOZ Nelly FRA 540.00 10 SIEGENTHALER Sina SUI 520.00 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

xSerginho_7 : Si conclude qui il 2019 con un buon risultato e ancora una partita contro gli omega da recuperare per la testa dell… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato Snowboard: Coppa del Mondo 201 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -