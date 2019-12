Allerta maltempo in 11 Regioni | un morto in Friuli

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 21 dicembre 2019) Ilha fatto la sua prima vittima. In, un uomo che ha tentato di attraversare in macchina un guado chiuso è annegato, travolto da un ondata di piena. E' accaduto questa notte nella zona dei guadi - che erano stati chiusi - tra Cordenons e Zoppola nel guardo di Murlis. L'uomo aveva tentato di portarsi dall'altra parte della sponda ma è stato bloccato e travolto dalla forte corrente. Con il telefonino hato i soccorritori. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno tentato di avvicinarsi all'auto ma la situazione era difficilissima, la corrente impetuosa, e quindi non sono riusciti a liberare il conducente imprigionato. I soccorritori hanno dovuto desistere da ogni tentativo anche per il rischio che loro stessi potessero essere risucchiati dalla corrente. Ora si sta procedendo al recupero dell'uomo e della macchina. Sono ...

