Udine | incendio in fabbrica nella notte | 20 operai intossicati

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019)ina San Giorgio di Novago. Durante la regolare attività notturna, è divampato un rogo per cause ancora non chiare intossicando i 20presenti con del gas a base di zolfo. Fiamme e paura in unadi. E’ successo stanello stabilimento di Nunki Steel di San Giorgio di … L'articoloin: 20proviene da www.inews24.it.

MediasetTgcom24 : Udine, incendio in acciaieria: sette operai intossicati #Udine - Paskunky : RT @ScientificGenre: Incendio in azienda ed enorme nube di zolfo: operai investiti dai fumi, 7 in ospedale - ahp68 : RT @ScientificGenre: Incendio in azienda ed enorme nube di zolfo: operai investiti dai fumi, 7 in ospedale -