Taylor è Mega | ma lui è mini | adesso si vede tutto

Leggi la notizia su inews24

(Di venerdì 20 dicembre 2019)sembra essersi ripresa in fretta dalle polemihe seguitre alla sua ultima apparizione in tv. E i follower ancora una volta ringraziano.ci ha ortmai abutuato a non nascondere nulla di sè. Lo fa quando si (s)veste nelle molte occasioni pubbliche alle quali partecipa. Ma anche quando mostra tutta la sua prorompente … L'articolo, ma lui èsiproviene da www.inews24.it.

Grandblue1001 : #gf16 @mounds_shame A rana Regalo un corso di ballo con questo magnifico maestro, prezzemolo, e la sua assistente..… - TayyabaWaqas94 : RT @mounds_shame: Ma Erica Piamonte e Taylor Mega ce lo faranno un regalino di Natale/addio o ci pisciano fino all’ultimo? ???? #GF16 https:/… - zazoomblog : Valeria Marini ‘tira le orecchie’ a Taylor Mega: il caso - #Valeria #Marini #‘tira #orecchie’ -