Pattinaggio artistico | Campionati Nazionali Giapponesi 2019 | Yuzuru Hanyu al comando dopo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tutti in piedi per l’alieno.si è imposto con merito nello short program individuale maschile deidi, in fase di svolgimento presso la Yoyogi National Gymnasium di Tokyo. Il Vice Campione Olimpico, tornato nella competizione internaquattro anni di assenza, è stato autore di una prova di altissimo profilo, inaugurata dal quadruplo salchow e proseguita con la combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop e con il triplo axel, questi due elementi presentati in ordine invertito rispetto alle precedenti uscite stagionali. Raccogliendo livello quattro nella sequenza di passi e nelle tre trottole previste, l’atleta allenato da Brian Orser e Ghislain Briand ha guadagnato 110.72 (62.33, 48.39). Inizia a dare i suoi frutti la cura Stéphane Lambiele per Shoma Uno, piazzatosi al secondo posto provvisorio con ...

