Nadia Toffa | la tomba segreta | “Qualcuno la cercava ad Halloween…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Una ferita ancora fresca, quella della scomparsa di. Dopo aver seguito la sua malattia, dopo aver pregato e fatto il tifo per lei, il 13 agosto pubblico ha dovuto dire addio alla giornalista. E insieme al pubblico, ovviamente, anche i suoi familiari. Inutile dire che il dolore più grande è proprio quello di mamma Margherita, che in un’intima intervista rilasciata a La Repubblica. Margherita, la mamma di: “sarà con noi, ma sono stanca” Sarà il primo Natale senza sua figlia, per la signora Margherita Rebuffoni, 71 anni: “sarà con noi, so che può sembrare assurdo, ma io non la sento ancora morta. La sento vivissima, vicina. Ci sarà. L’ unica differenza è che non faremo il pranzo qui sotto, nella tavernetta, ma in un ristorante, ci hanno riservato una saletta. Ero io che preparavo per tutti, ma sono stanca. ...

redazioneiene : Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno della nostra Nadia ?? - eevosaurus : È in momenti come questi che vorrei essere Nadia Toffa - Inkforpassion : Taranto, intitolato a Nadia Toffa il reparto di Oncoematologia pediatrica | FOTO - Le Iene -