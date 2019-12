Inter | Lautaro Martinez | “Futuro? Felice qui | Conte aiuta a crescere”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 20 dicembre 2019)è la vera rivelazione di questa stagione in casa, grazie anche al lavoro tecnico-tattico di mister Antonio. L’addio di Icardi e l’arrivo di Lukaku nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, sembrano aver dato una scossa lì davanti e all’o gruppo sempre più compatto verso un obiettivo comune: duellare con la Juventus per la conquista dello scudetto. Che l’impresa sia particolarmente ardua si sa, ma l’se la sta giocando con la consapevolezza dei propri limiti e con la voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. In casa di successo contro il Genoa la squadra divolerebbe a 42 punti, li stessi della Juve prima della pausa per le vacanze natalizie.: “a Milano”ha rilasciato una lungavista al quotidiano La Repubblica, durante la quale ha affrontato numerose tematiche, dal suo futuro al rapporto ...

FcInterNewsit : Lautaro: 'Questa è casa mia, far bene con l'Inter è la cosa più importante. Icardi un amico. Sogni? Il Mondiale' - GoalItalia : Lautaro Martinez racconta la sua vita all'Inter sotto la guida di Antonio Conte ???? - Sport_Mediaset : #Lautaro: 'Ho scelto io l'#Inter, ho svoltato grazie ad una frase di #Conte'. -