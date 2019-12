“InCanto di Natale”, il programma degli eventi per il prossimo weekend (Di venerdì 20 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il programma degli eventi di “InCanto di Natale” per il prossimo fine settimana: VENERDÌ 20 DICEMBRE Palazzo Paolo V (Sala Rossa) – Ore 18.30 “Benevento incontra il Benin” Esibizione musicale con Elena Pozzuto (arpa) e Gabriella Rosato(Violino), con Maria Rosaria Minicozzi (Soprano), su musiche di Bellini, Tosti, Donizetti, Tournier e Massenet. Con la partecipazione di Giuseppe Gambardella. SABATO 21 DICEMBRE Piazza F. Torre – Dalle ore 17:00 alle ore 20:30 Il Villaggio di Babbo Natale Corso Garibaldi I Ragazzi dell’accademia Lab In concerto DOMENICA 22 DICEMBRE Piazza F.Torre – Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 Il Villaggio di Babbo Natale Dalle ore 16:00 alle ore 19:00 Il Trenino Dell’arte In giro con Babbo Natale Rione Libertà Triggio Rione Ferrovia Rione ...

Leggi la notizia su anteprima24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “InCanto Natale”