Federica Panicucci fa un annuncio a Silvia Toffanin: “Vorrei sposarmi!” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Verissimo, Federica Panicucci da Silvia Toffanin annuncia: “Mi piacerebbe sposarmi” Federica Panicucci e Marco Bacini sono stati ospiti per la prima volta insieme a Verissimo. I due, nella puntata che andrà in onda domani 21 dicembre, hanno raccontato a Silvia Toffanin la loro storia d’amore. La coppia ha dichiarato, inoltre, come è forte il sentimento che li unisce. Da sempre la conduttrice di Mattino Cinque è molto riservata sulla sua vita privata, e non si sbilancia quasi mai. Nel salotto di Verissimo, invece, lei ed il suo compagno hanno fatto un importante annuncio riguardo il loro futuro: “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”. Insomma i due hanno progetti molto concreti sulla loro storia d’amore. Del resto inoltre Bacini ha anche un ottimo rapporto con i figli che la Panicucci ha avuto da Mario Fargetta, Sofia e Matteo, quindi sono ...

Leggi la notizia su lanostratv

