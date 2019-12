Proposta Pd | fondo per opere primarie piani zona in maxi-emendamento Giunta

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “Come Pd abbiamo elaborato una serie di proposte costruttive tramite un dialogo costante con le energie della citta’ che abbiamo tradotto in oltre 500 odg sottoposti all’amministrazione nella discussione del previsionale. In particolare abbiamo voluto proporre la creazione da subito in questa sessione di bilancio di unche possa portare a completamento lepubblicheneididella 167, ovvero strade, fogne e luce – che mancano indegnamente per la Capitale d’Italia in interi quartieri – per dare un’immediata risposta a queste esigenze: abbiamo presentato un odg e avviato una discussione in commissione per chiedere alladi inserire questonel. Se succedesse sarebbe un fatto storico, perche’ questo problema riguarda 400mila famiglie”. Lo ha detto il capogruppo del Pd ...

