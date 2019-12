LIVE Fenerbahce Istanbul-Civitanova 0-1 in DIRETTA | 8-13 | Lube scatenata in allungo

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019)CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2019 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-15conserve i cinque punti di vantaggio senza particolari patemi d’animo. 8-13 ANCORAAAAAAAAAAAAA! ACEEEEEEEEEEEEEEE! Time-out per il. 8-12 ACEEEEEEEEEEEE! LEAAAAAAAAAL. 8-11 Fortunatamente Hidalgo serve largo. 8-10 Incomprensione tra D’Hulst, Juantorena e Bieniek. Nessuno attacca il pallone… 7-10 Tocco di seconda del palleggiatore del, i marchigiani si fanno sorprendere. 6-10 ACEEEEEEEEEE! Rychlicki. Lapuò respirare. 6-8 Passaggio a vuoto diche vengono riavvicinati. 3-8 Altro break degli ospiti che giganteggiano in fase offensiva e non concedono spazi ai rivali. 2-5 C’è solo una squadra in campo, Leal punge ancora una volta. 2-4 Juantorena e Leal lanciano il primo break dei cucinieri. 1-2 ...

DAZN_IT : Giannelli e Grebennikov ci raccontano i segreti del @trentinovolley ?? Itas Trentino ?? Fenerbahçe LIVE dalle 20.30… - zazoomnews : LIVE Fenerbahce Istanbul-Civitanova in DIRETTA: si incomincia. Lube a caccia della vittoria in Turchia -… - OA_Sport : LIVE Fenerbahce Istanbul-Civitanova in DIRETTA: Champions League volley, Lube a caccia della vittoria -