La più grande operazione contro la ' Ndrangheta

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Oltre 300 arresti in tutta Italia e all'estero, tra cui l'ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli, avvocato; Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo Calabro (VV) e presidente regionale dell'Anci e l'ex consigliere regionale della Margherita e poi Pd, Pietro Giamborino. E' il bilancio di una maxila 'condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia che ha disarticolato - di fatto - tutte le organizzazioni di 'della provincia di Vibo Valentia, che fanno capo alla cosca Mancuso di Limbadi. I militari hanno eseguioto una misura cautelare, emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della procura distrettuale, a carico di 334 indagati, accusati di associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio ed altri reati aggravati dalle modalità mafiose. Contestualmente ...

Giorgiolaporta : #Salvini non ha colpe: ha difeso i confini nazionali mantenendo gli impegni. Se lo processerete per la #Gregoretti… - teatrolafenice : ?? «Il più grande nemico della conoscenza non è l’ignoranza, è l’illusione della conoscenza» (Daniel J. Boorstin).… - repubblica : Grecia, scoperto un 'mare' di anfore: il naufragio più grande -