I 10 red carpet look indimenticabili del decennio

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Lady Gaga in Franc FernandezJennifer Lawrence in Calvin KleinKim Kardashian in GivenchyAngelina Jolie in VersaceRihanna in Adam SelmanBeyoncé in GivenchyBella Hadid in Alexandre VauthierCéline Dion in Stephane Rolland CoutureKaty Perry in Versace e Rihanna in Maison MargielaCardi B in MuglerGuardare le celebrities immortalate sulle centinaia di redche si sono succeduti nel corso delche sta per concludersi, è un po’ come essere trasportati indietro nel tempo. Uninfatti, e non uno qualsiasi ma un abito diventato in qualche modo iconico o virale, è capace non solo di farci associare una star a ciò che ha indossato, ma anche di simboleggiare in qualche modo un anno intero. Ognuno dei quali è sempre segnato da personalità, tendenze e, a volte, sovversioni sociali, incarnate più che mai dalla moda e da chi ne dà sfoggio sotto i riflettori. Ora che gli anni Dieci ...

