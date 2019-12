Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019)non ha avuto un inserimento semplice nel Napoli, il messicano dopo la prima gara a Torino ha cominciato a soffrire un po’, innanzitutto, come scrive ladello Sport, per problemi di adattamento ad un campionato che non conosceva soprattuttoha avuto problemi sotto il profilo tattico. Perché il giocatore più costoso dell’era De Laurentiis (50 milioni, comprensivi di commissioni) è stato ingaggiato per dare profondità all’azione degli azzurri. Ma con un centrocampo che funziona a singhiozzo e una squadra che fatica tantissimo a verticalizzare, per un giocatore agile e scattante diventa problematico giocare spalle alla porta e con la palla servita sempre fra i piedi e raramente negli spazi. Anchesta lavorando per capitalizzare l’arrivo del messicano e metterlo in condizione di rendere finalmente ai suoi livelli, proprio per questo molto ...

Gazzetta_it : Buongiorno con la #primapagina! - I 120 anni del #Milan - Leonessa #Schiavone - #Gattuso con il tridente Le noti… - napolista : Gazzetta: #Gattuso punta al rilancio di #Lozano - ilNapolista - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Gattuso lavora sodo su Lozano: col Sassuolo tocca a lui al posto di Callejon -