Fortnite Pass Battaglia annuale in arrivo? Dataminer scoprono una nuova immagine ad esso

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La settimana scorsa alcuniavevano trovato un'dedicata aldiper quanto riguarda il 2020. Nella stessa giornata Epic Games ha smentito la notizia, dichiarando che si trattava semplicemente di un prototipo inserito nellapatch e che non aveva nessuna valenza.Ora, sempre i, hanno scoperto unalegata all'aggiornamento 11.31 di ieri che mostra di nuovo la pubblicità legata al. Nel tweet pubblicato da HYPEX, viene indicato che questo abbonamento è disponibile per alcuni giocatori in diverse parti del Mondo. Il testo dice: "Acquista il2020 e ricevi tutti i prossimi pacchetti diReale 2020, oltre a 7 cosmetici esclusivi. I bundle sbloccano immediatamente il 25% dei contenuti di ciascunal momento del rilascio".La domanda è: perché Epic Games ...

