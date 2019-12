Aveva solo 22 anni | una morte inspiegabile Una cittadina devastata dal dolore

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Si chiamava Chiara Roncalli la ragazza che si è spenta nonostante le cure dei medici dell’ospedale Papa Giovdi Bergamo dove era stata subito portata lunedì pomeriggio, dopo essersi sentita male nella struttura dell’Istituto Superiore “Maironi Da Ponte” di Presezzo. La sua dipartita è stata presa come una propria e vera tragedia a Bonate Sopra, nel Bergamasco. La ragazza, di soli 22, è morta dopo un malore in palestra. La giovane si era sentita male mentre si stava allenando in palestra, ed era stata subito soccorsa da alcune persone presenti. Nonostante i soccorsi immediati e la corsa in ospedale, al Papa Giovdi Bergamo dove è giunta in codice rosso, Chiara non ce l’ha fatta ed è morta il martedì successivo, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. La giovane, molto conosciuta a Bonate Sopra, lavorava come impiegata in una azienda del posto: lunedì ...

