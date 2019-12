Xbox Game Pass sta per accogliere The Witcher 3 | Life is Strange 2 e molto altro

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Il noto Larry "Major Nelson" Hryb ha recentemente annunciato la lista dei titoli che entreranno a far parte della grande famiglianel mese di dicembre.A partire da oggi 17 dicembre gli utenti potranno infatti mettere le mani su Untitled Goose, mentre il 19 dello stesso mese sarà la volta diis2 (episodio 5), Pillars of Eternity e The3 Wild Hunt. Di contro però abbandonano il catalogo Tecmo Bowl Throwback e Headlander, tuttavia precisiamo che gli utentiOne possono già effettuare il pre-load di Bleeding Edge e Ori and the Will of the Wisps."The3: Wild Hunt è un gioco di ruolo open-world incentrato sulla trama caratterizzato da un'ambientazione fantasy mozzafiato in cui ogni scelta comporta delle conseguenze. In The, indossi i panni di Geralt di Rivia, un esperto cacciatore di mostri incaricato di trovare una ragazza ...

