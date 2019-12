Regolarizzare i migranti | respinta in Commissione Bilancio la proposta di Ero Straniero

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ladel Senato ha respinto lo scorso venerdì 13 dicembre un emendamento alla Legge diideata dai promotori della campagna Ero. L'emendamento, se approvato, avrebbe comportato l'emersione dallo status di irregolatità dei cittadini extra-comunitari che, pur vivendo e lavorando in Italia, non hanno documenti in regola. Laera firmata dai senatori Emma Bonino, Loredana De Petris, Vasco Errani, Pietro Grasso, Francesco Laforgia, Gregorio de (...) - Europa / Stranieri, Permesso di soggiorno,, , Richiedenti asilo

