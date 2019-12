Quella passione segreta di Erminia Kobau | Finalmente ora mi diverto

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roberta Damiataè uscita da poco con un disco "multietnico" e ci ha raccontato come ha rivoluzionato la sua vita dopo il viaggio in Africa È diventata famosa per la sua allegria, ma anche persua(che le ha stravolto la vita) per i "cioccolatini", così lei chiama i ragazzi di colore che le fanno battere il cuore. Lei è. A "scoprirla" sono state “Le Iene” che, per la prima volta, l’hanno portata in Africa, e con quel viaggio le hanno cambiato la vita. Poi è approdata negli studi di Barbara d'Urso e da lì ha iniziato a divertire il pubbico con la sua "". Ma a raccontarci tutto questo è proprio lei che abbiamo incontrato in occasione dell'uscita del suo disco "multietnico". Come ci è arrivata alla tv? “Grazie alle ‘Iene’. Una persona mi ha segnalato perché stavano cercando ‘un’attempata’ sessantenne per fare un servizio in Africa ...

