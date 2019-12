Nilufar Addati Instagram | “arance acerbe” dal pigiama | «Sei un incanto»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)diventa sempre più bollente. E anche, ex corteggiatrice prima e tronista poi di Uomini e donne, dà il suo contributo. La giovane partenopea, che vanta origini persiane da parte di madre, è in montagna con alcuni influencer e colleghi di agenzia per girare i nuovi episodi del The Hottest Xmas 2019. Per l’occasione l’ex di Giordano Mazzocchi ha posato per alcuni scatti osé che esaltano tutta la sua avvenenza. Un po’ donna, un po’ bambina., “arance acerbe” dal: «Sei un» «It’s beginning to look a lot like Christmas!», recita la didascalia che accompagna l’ultimo scatto intrigante di. La foto mostra l’ex tronista con addosso una quadretti. Un indumento di per sé non proprio sexy, ma reso audace dal portamento elegante della giovane e e da alcuni ...

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #GiordanoMazzocchi chiarisce il suo rapporto con #NilufarAddati (Video) - maccario_marta : RT @CennamoGiulia: Nilufar Addati VAI E DIFFONDI IL VERBO. Sto crepando. #gilufar - eneajankell : ?? GIOCO DEI PV ?? nilufar addati -