Lepidini | Zingaretti e Raggi devono incontrare cittadini Municipio IX

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Roma – “Ho appena inviato tramite PEC alla Sindaca di Roma, Virginiae al Presidente della Regione Lazio, Nicolauna lettera aperta per un confronto democratico sull’Emergenza Rifiuti, che non e’ ormai piu’ rinviabile”. E’ quanto dichiara Alessandro, Consigliere eletto alIX con il PD, che invita il presidente della Regione Lazio e la Sindaca di Roma addel territorio dove sono stati individuati quattro diversi possibili siti per la nuova discarica della Capitale. “Tre sono i punti che vengono evidenziati: decisioni prive di trasparenza, emergenza e commissariamento, necessita’ di un confronto prima di decidere. Anche perche’ i quattro siti pre-individuati nel IXsono del tutto inidonei. L’Agro romano – conclude– e’ la nostra ...

Isa_dea : Alessandro Lepidini, consigliere Pd del IX Municipio e animatore della protesta per la discarica a Falcognana: 'Non… - lepidini : AGRO ROMANO TERRA NOSTRA La mia proposta di un nuovo ampliamento del parco dell'Appia Antica. Guardiamo al futuro d… -