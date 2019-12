Il Prefetto Cappetta traccia un bilancio del 2019 | “Anno di proficua collaborazione”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “C’è una buona intesa istituzionale per una trasparente azione delle Istituzioni sul territorio”. Con queste parole ilFrancesco Antonio, nel corso del tradizionale incontro per gli auguri di fine anno, ha descritto così il lavoro svolto dalla Prefettura con tutti i soggetti che operano sul territorio ai diversi livelli di responsabilità, sia per quanto riguarda la cooperazione con gli Enti territoriali elettivi, sia con gli organi periferici della Regione, sia con gli Organi dello Stato e delle Forze dell’Ordine. Parlando nel Salone della Prefettura, il rappresentante del Governo sul territorio ha rievocato i fatti salienti dell’anno che sta per chiudersi per illustrare nei fatti i rapporti con i suoi interlocutori istituzionali. In particolare egli ha ricordato l’apporto che la Provincia ...

