Dall' anno bellissimo all' anno impegnativo | Conte ammette le difficoltà del 2019

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) “È stato un”. Così Giuseppea “diMartedì” su La7. Un cambio di valutazione, dopo che, ancora alla guida del governo giallo-verde, lo stesso premier aveva detto che ilsarebbe stato un. Cosa ha imparato dal? “Sto conoscendo sempre meglio la nostra patria. Conosco meglio il nostro Paese. Di solito ci parliamo anche molto addosso, ma ci sono anche molte cose belle”, prosegue il presidente del Consiglio. “Giro tanto, conosco, studio tanto. E questo Paese lo amo sempre di più”.continua: “Si sta meglio con la destra o con la sinistra? Senza scomodare nessuno mi sento di dire che mi sento più confortevole con questo esecutivo”. Lei qui aveva detto il mio cuore batte a sinistra? ”È vero, mi sono formato al cattolicesimo ...

teatrolafenice : ?? Il miglior modo per onorarlo è ascoltarlo. È un estratto dall'ultimo movimento della sua sinfonia 7, diretta dal… - PietroGrasso : Un anno dall’attentato di #Strasburgo in cui moriva Antonio #Megalizzi, giornalista che credeva nell’Europa unita e… - Leon_Chiro : ???? Prossimo Evento : Anime Planet - 27 Dicembre 2019, Roma (IT) Volevo annunciare che sono appena tornato in Ital… -