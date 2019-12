Ad Aversa è crollata l' ala di un palazzo

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un forte boato ha svegliato tantissimi residenti nei dintorni di piazza Marconi ad, nel Casertano. Intorno alle 5 èuna grossa parte di un vecchio edificio, di proprietà della Chiesa, che un tempo era la scuola dei preti. L'edificio, da tempo abbandonato, era in condizioni fatiscenti e negli ultimi tempi era diventato anche rifugio per qualche clochard. Fortunatamente al momento del crollo non vi erano persone all'interno. Solo due auto parcheggiate sono state parzialmente danneggiate da calcinacci. I vigili del fuoco e gli uomini del Commissariato disono immediatamente intervenuti sul posto e hanno provveduto a transennare l'intera area.

