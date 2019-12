Palermo, compensi camuffati da rimborsi spese per volontari di una onlus. In undici ricevevano anche il reddito di cittadinanza (Di lunedì 16 dicembre 2019) La Guardia di Finanza di Partinico, in provincia di Palermo, ha scoperto che alcuni volontari di una onlus locale percepivano compensi camuffati da rimborsi spese. undici di loro ricevevano anche il reddito di cittadinanza. La verifica fiscale dei finanzieri è stata realizzata nei confronti di un’associazione attiva nel settore dei servizi di autoambulanze. L’amministratore della onlus distribuiva forfettariamente ai propri soci volontari, sotto forma di rimborsi spese, il cosiddetto avanzo di gestione, derivante dai fondi pubblici stanziati dall’azienda sanitaria provinciale di Palermo, violando così la disciplina di settore. In particolare, i finanzieri hanno trovato durante l’accesso “centinaia di autocertificazioni sottoscritte dai volontari, attraverso le quali i medesimi richiedevano il rimborso delle spese sostenute nel corso del servizio, senza l’indicazione ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Altre notizie : Palermo compensi ...