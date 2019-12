Ognuno è perfetto | la trama della fiction di Rai 1

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019): laOggi, lunedì 16 dicembre 2019, su Rai 1 va in onda la prima puntatacon Edoardo Leo e la regia di Giacomo Campiotti. Ma qual è laserie tv? Di cosa parla? Vediamolo insieme.è ambientata a Torino e, liberamente ispirata alla serie belga Tytgat Chocolat. La serie racconta la storia di Rick (Gabriele Di Bello), ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down che ha un desiderio: come tutti i suoi coetanei è stufo di “rimbalzare” da un tirocinio all’altro e vuole trovare un vero lavoro che lo renda economicamente autonomo. I PROGRAMMI DI RAI 1 Suo padre Ivan (Edoardo Leo), invece, il lavoro ha deciso di lasciarlo per potersi dedicare a Rick a 360 gradi: per tale ragione ha da poco ceduto la sua attività e in questo modo consente anche alla moglie Alessia (Nicole Grimaudo) di riprendere la sua ...

SguardiConfine : “Ognuno è perfetto”: la serie TV che racconta l'amore tra ragazzi con sindrome di Down. Questa sera su Rai 1 a cura… - zazoomblog : Ognuno è perfetto: trama cast e anticipazioni della prima puntata - #Ognuno #perfetto: #trama - cesareserono : Ognuno è perfetto, la serie che sfida le diversità -