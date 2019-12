Luca Cordero di Montezemolo | “Con Edwige Fenech per 17 anni | affrontammo le critiche più

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”,disi commuove ricordando la lunga storia d’amore vissuta con, sua compagna per 17. “Quante invidie provocò la nostra storia. Lavorava in tv e ricevevaferoci: sostenevano la raccomandassi” ricorda il manager che con la diva della commedia sexy ha mantenuto un ottimo rapporto.

RaiUno : E come ogni domenica, il pomeriggio si fa 'in'! ?? Una nuova puntata di #DomenicaIn con Mara Venier e tanti amici st… - Domenico1oo777 : RT @vienidameRai: 'La porterò sempre con me, come un tatuaggio'. Luca Cordero di Montezemolo commenta così la sua @Ferrari ?? @caterinabaliv… - zazoomnews : Edwige Fenech e Luca Cordero di Montezemolo: “Quante gelosie” - #Edwige #Fenech #Cordero #Montezemolo: -