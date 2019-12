La bimba arrabbiata

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Generalmente il viso dei neonati ha un’espressione serena, ed è molto comune che sorridano spesso anche mentre dormono, per loro quel gesto è anche un riflesso. In giovane età non sono in grado di rispondere a tutti gli stimoli emotivi con gesti volontari. Di solito si fanno sessioni fotografiche quando hanno pochi giorni per sfruttare i loro intervalli di sonno più lunghi, il risultato sono immagini che catturano tutti per la tenerezza dei più piccoli. I fotografi specializzati nel lavoro con i bambini si impegnano a creare il miglior ambiente possibile e offrono ai genitori un ricordo memorabile del loro piccolo. Questa volta, le foto di un bambino hanno suscitato scalpore nelle reti. Lei è venuto fuori dagli schemi tradizionali per diventare la”, l’espressione del suo viso è diverso da quello che siamo abituati a vedere. Si chiama Luna, ...

