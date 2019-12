Incendio in un’abitazione a Pordenone | Vigili del Fuoco sul posto

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Attimi di panico a, dove un violentoè divampato in un’abitazione sita in viale d’Aviano 9 intorno alle ore 18:30 del 16 dicembre. Sulsono immediatamente giunti idelche al momento stanno cercando di domare le fiamme servendosi di un’autoscala. Fortunatamente le tre persone che in quel momento si trovavano in casa sono riuscite a mettersi in salvo. Attualmente non sono ancora note le cause che hanno provocato l’ma sul luogo dell’incidente sono arrivati i Carabinieri della locale stazione che stanno cercando di ricostruire la dinamica del rogo.

