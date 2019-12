Il Libano si continua a lottare in nome della dignità

Leggi la notizia su internazionale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il potere si rifà il trucco e promette di affrontare i problemi trascurati per anni, soprattutto per convincere la comunità internazionale a mettere mano al portafogli per salvare il paese dalla crisi finanziaria. Leggi

