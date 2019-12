Eliminatorie Mondiali Pallamano | giovedì la presentazione a Benevento

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ed il Sindaco di, Clemente Mastella, hanno indetto per il giorno 19 dicembre 2019, alle ore 17.00, presso l’Auditorium “Gianni Vergineo” del Museo del Sannio in piazza Giacomo Matteotti del capoluogo sannita, la Conferenza Stampa didel Girone di Qualificazione ai CampionatidiMaschile “Egitto 2021”. Le gare di Qualificazione si svolgeranno adal 10 al 12 gennaio 2020 al PalaTedeschi di via Rivellini. L’individuazione di questo grande impianto polifunzionale diper le sfide tra le Nazionali di Italia, Romania, Kosovo e Georgia, inserite nel Gruppo 3 di qualificazione ai, nasce da una intesa tra Provincia, proprietaria del PalaTedeschi, ed il Comune capoluogo. La Nazionale maschile discenderà in campo per la ...

