Conferenza sul Clima | Guterres ONU | “Deluso dal vertice | è una gara che stiamo perdendo”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Sono deluso dai risultati dellaCOP25. La crisitica è una corsa contro il tempo per la sopravvivenza della nostra civiltà. Purtroppo è unacheperdendo“: lo ha dichiarato il segretario generale dell’ONU Antonio, in un’intervista a La Stampa, riferendosi ai risultati dellasulche si è appena conclusa a Madrid. Secondo, “la comunità internazionale ha perso un’occasione importante per affermare un’ambizione più decisa sulla mitigazione, l’adattamento ed il finanziamento per lottare contro la crisitica. Ma non dobbiamo arrenderci – ed io non mi arrendo. Sono più determinato che mai a lavorare perché il 2020 sia l’anno in cui tutti i Paesi si impegnino a fare quello che la scienza reputa necessario per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio ...

