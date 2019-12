Agrigento, scoperte horror nel caseificio: topi morti vicino al formaggio (Di lunedì 16 dicembre 2019) Shockante scoperta quella fatta dai Carabinieri di Raffadali, in provincia di Agrigento. All’interno di un caseificio abusivo, hanno riscontrato terrificanti condizioni igienico-sanitarie: i militari hanno trovato topi morti vicino a forme di formaggio. Il blitz nel caseificio abusivo Secondo quanto riportato da numerose fonti locali, i Carabinieri di Raffadali hanno eseguito alcuni blitz nella mattinata di venerdì 13 dicembre. A portare avanti le operazioni insieme a loro, anche il Centro Anticrimine Natura e l’Ispettorato al Lavoro.La sede del blitz è stato un ovile della zona, che si è scoperto era adibito anche a caseificio e macelleria, entrambe le attività svolte in modo clandestino. L’ovile infatti non disporrebbe di nessuna autorizzazione per la produzione di prodotti caseari, tantomeno per la macellazione di bestiame.A far spavento, tuttavia, sono le scoperte fatte ...

