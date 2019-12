Suicidio metro rossa | uomo travolto e ucciso a Pasteur | aveva 24 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Unè statosui binari dellalineaall’altezza diin direzione di Sesto I Maggio: le prime ipotesi parlano di. Da quanto si apprende, inoltre, l’incidente si è verificato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, intorno alle ore 24. Non sono ancora chiari i motivi dell’investimento: potrebbe trattarsi di un errore del conducente ma anche di un gesto volontario del 24enne. Sul posto, infine, sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i binari dal corpo del giovane, i carabinieri e la Polfer per effettuare i rilievi. Impossibile intervenire in qualsiasi modo per salvare il 24enne: i traumi riportati erano troppo gravi.sullaNella notte fra sabato 14 e domenica 15 dicembre, intorno alla mezzanotte, unè statoda un convogliopolitano. L’ipotesi più ...

