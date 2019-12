Roma | idea Petagna come vice Dzeko se parte Kalinic

Calciomercato Roma - idea Castagne per sostituire Florenzi : Calciomercato Roma, spunta l’idea Castagne dall’Atalanta per sostituire un Florenzi sempre più ai margini del progetto La Roma si guarda intorno in cerca di qualche affare di mercato. Con un’attenzione particolare alle corsie esterne, dove Florenzi pare – a tutti gli effetti – ai margini del progetto tecnico di Fonseca. Il club giallorosso, così, avrebbe messo gli occhi – secondo La Gazzetta dello Sport ...

Roma - giallorossi su Castagne - in attacco si fa strada l’idea Pinamonti : Roma, ci sarà bisogno di rinforzare la rosa a gennaio. Il ds Petrachi è già a lavoro su alcuni obiettivi Gennaio si avvicina e anche in casa Roma bisognerà stare attenti al mercato. Se è vero che non ci saranno grandi colpi il ds Petrachi è già a lavoro per rinforzare la rosa di mister Fonseca. Come riporta il Corriere dello Sport alcuni equilibri sono cambiati e allora bisognerà intervenite. Con l’infortunio di Zappacosta e un possibile ...

Mattia Santori - ideatore delle sardine bolognesi - scrive per Energia fondata da Alberto Clò e Romano Prodi : Mattia Santori, il fondatore delle sardine bolognesi che hanno lanciato il guanto di sfida a Matteo Salvini in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, scrive per Energia. Si tratta di una rivista trimestrale di divulgazione scientifica curata dalla società di ricerca Rie-Ricerche Industriali ed Energetiche, fondato dall’ex ministro Alberto Clò e dall’ex premier Romano Prodi. Lo riporta il quotidiano la ...

E.Romagna : ideatore ‘Sardine’ a Salvini - ‘siamo più forti di te - a Modena il bis’/Adnkronos : Roma, 16 nov. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – Eh, no. Non è mica finita con i 15mila di piazza Maggiore. Quello è stato solo l’inizio. Il prossimo appuntamento è lunedì a Modena, tappa della campagna di Matteo Salvini. “La questura ha già chiesto di spostare la manifestazione a piazza Matteotti”, la piazza grande della città. Volevano dare una ‘sveglia’, una scossa a una certa rassegnazione di fronte ...

Roma - l'ultima idea per l'attacco è l'ex juventino Kean - Lui ha chiamato Zaniolo - ma servono almeno 30 milioni : Moise Kean potrebbe lasciare l'Everton e tornare a giocare nel campionato di calcio italiano a gennaio. La Sampdoria si è già fatta avanti, ma nelle ultime ore è spuntata la pista Roma. Secondo il Corriere dello Sport, l'ex attaccante della Juve avrebbe chiesto informazioni all'amico Nicolò Zaniolo,

Calciomercato - futuro a sorpresa per Cavani : Torino scatenato - nome nuovo per la Samp e pazza idea Roma : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, il Calciomercato invece è sempre attivo, si avvicina infatti la finestra di gennaio con tante squadre pronte a rinforzarsi. Tanto movimento anche per la prossima stagione, ecco tutte le trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. NAPOLI – Il futuro dell’esterno del Napoli, Elseid Hysaj? “Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati ...

Emilia Romagna - Di Maio : “Zingaretti vuole che siamo uniti contro le destre? Idea da anni ’70. Ci presenteremo dove saremo pronti” : “Zingaretti dice che bisogna essere uniti contro le destre in vista delle elezioni regionali? Non siamo negli anni ’70. Qui il tema non è destra o sinistra. Non ci appartiene questa Idea come M5s. E’ proprio con questo atteggiamento, cioè con l’essere uniti contro le destra, che negli Usa si è favorita la vittoria di Donald Trump“. Lo ribadisce ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il ministro degli ...

Calciomercato - scambio Inter-Roma e duello con la Juve : colpi Genoa e pazza idea della Sampdoria : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le società si muovono sul fronte Calciomercato, la finestra di gennaio si avvicina ma i dirigenti pensano anche alle operazioni per giugno. Ecco tutte le ultime trattative. GUARDIOLA – Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi sono arrivate conferme, Guardiola è pronto per una nuova ...

Bersani : "Caro Di Maio - la destra ha usato il governo con voi come sgabello - balzana l'idea di correre soli in Emilia Romagna" : ″È indecente che una regione che vale più di un governo venga presa in ostaggio per una resa dei conti nazionale”. Pier Luigi Bersani, intervistato dal Corriere della Sera, interviene sulla prossima tornata elettorale.L’Emilia-Romagna vale più del governo? “Non ne voglio neanche parlare di cosa sarebbe chiudere bottega di una delle sale macchine del riformismo - risponde l’esponente dei Leu -. ...