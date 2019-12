Popolare di Bari | stasera il Cdm Conte | Nulla ai banchieri

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Questa sera alle ore 21 è stato convocato il Consiglio dei Ministri per esaminare la crisi della Banca Popolari die vararestualmente un decreto per il suo salvataggio. In Cdm è stato convocato proprio per approvare un decreto legge inerente a "misure urgenti per la realizzazione di una banca di investimento". Al termine del concerto di Natale al Senato, il Premierha ribadito che il Governo non si limiterà a regalare soldi pubblici per risolvere il problema: "chiuderemo sulla Bancadi, faremo un intervento. Gli obiettivi sono quelli preannunciati; vogliamo tutelare i risparmiatori, non vogliamo concedereai, a coloro che sono responsabili di questa situazione critica, anzi auspichiamo noi stessi le più rigorose azioni per accertare le responsabilità e quello che è stato fatto, perché si e arrivato a questa condizione".Il ...

